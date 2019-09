Giovane sorpreso dai carabinieri a fumare uno spinello: addio patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione al fenomeno del degrado urbano, dell’immigrazione clandestina, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei furti in abitazione, messi in campo dal Questore di Ancona, Claudio Cracovia, gli agenti del Commissariato di Osimo sono stati impegnati, in questi giorni, in servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati a mezzo delle pattuglie delle Volanti, che hanno coinvolto tutto il territorio del Comune di Osimo, sia il centro storico che le frazioni.In totale, negli ultimi 4 giorni, sono state controllate 160 persone e 85 veicoli, in 15 diversi posti di controllo, posizionati nei punti nevralgici di accesso ed uscita dal centro abitato e sulle principali direttrici di traffico.In particolare, gli agenti del Commissariato hanno elevato una contestazione amministrativa per possesso di stupefacenti per uso personale nei confronti di un giovane osimano sorpreso a fumare il classico spinello sulla pubblica via, nella prima periferia del paese. Allo stesso, dati anche i precedenti analoghi in cui era incorso, è stata ritirata la patente di guida che verrà trattenuta fino alle successive determinazioni del Prefetto di Ancona.