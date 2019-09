Giovane ricoverato in una struttura ​ospedaliera trovato con la marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Blitz antidroga messo a segno dagli agenti del commissariato di Jesi. Un giovane residente a Jesi, ricoverato in una struttura ospedaliera della provincia, è stato trovato in possesso di 40 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato scoperto dai poliziotti di Jesi che lo hanno perquisito dentro l’ospedale dopo una segnalazione. Ora il ragazzo è stato indagato per detenzione di stupefacenti.