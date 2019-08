Giovane kosovaro arrestato per truffa e minacce: ora è nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Nel pomeriggio di ieri un cittadino kosovaro 29enne è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Loreto per i reati di truffa e minacce.Nella tarda mattinata gli operanti intervenivano presso un negozio di tabacchi di Loreto, ove l’uomo aveva tratto in inganno la titolare facendosi accreditare, indebitamente, una vincita del gioco Sisal, ammontante a 400 euro, su un “conto gioco” a lui riconducibile.Nello specifico, per la riscossione del pseudo-premio, l’autore richiedeva il versamento su un “conto gioco a barre” per l’accredito dei soldi, per poi cambiare versione, affermando di aver richiesto solo una ricarica sul cennato conto.La gerente, avvedutasi della truffa, chiedeva l’intervento dei Carabinieri per la restituzione della somma di denaro, spiegando loro le modalità con cui il 29enne l’aveva raggirata. Lo stesso uomo, presenti gli operanti, profferiva delle minacce nei confronti della donna.L’arrestato, terminate le formalità di rito, veniva condotto presso il carcere di Montacuto, a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ancona, il quale nell’assumere la direzione delle indagini, disponeva la divulgazione della foto dell’interessato affinché, chiunque abbia subito analoghe truffe con il suddetto modus operandi, potrà contattare i Carabinieri di Loreto al 071977119.