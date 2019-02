Giovane in scooter travolto da un'auto: Flaminia chiusa si formano lunghe code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Grande spavento poco dopo le 19 sulla Flaminia all'altezza del bar La Vela con un ragazzo di 14 anni in sella al suo scooter travolto da un'auto che usciva da un parcheggio. Il giovane stava procedendo verso Ancona, la Ford in direzione contraria con il 14enne che è sbalzato a terra. In un primo momento si è temuto il peggio per fortuna invece le sue condizioni non destano preoccupazione anche se per tutti gli accertamenti del caso il giovane è stato portato all'ospedale di Torrette. Sul posto l'automedica, la Croce Gialla, i carabinieri e i vigili del fuoco con la strada bloccata in entrambe le direzioni, inevitabilmente si sono formate sia verso nord che verso sud lunghe code.