FALCONARA - Un altro pezzo di storia del quartiere Fiumesino che se ne va. Aveva 90 anni Alessandro Giovagnoli, per tutti Sandrì il barbiere. Giovagnoli aveva la barbieria a Villanova e tutti, grandi e piccoli, andavano da lui anche per un taglio di capelli e per guardare ogni volta le foto storiche di Falconara. Infatti, la vera passione di Alessandro Giovagnoli era la fotografia, tanto che era anche socio del circolo fotografico “Il Diaframma”. C’è una foto che ha colpito ed emozionato tutti i falconaresi e che sta facendo il giro dei social: Giovagnoli, armato di forbici, che rifinisce barba e baffi al suo caro amico Itolo Gabrielli, deceduto anni fa.

I ricordi

In tanti a Falconara lo ricordano con parole affettuose. «Sandrino, amico da una vita, questa volta l’hai fatta grossa – scrive Giulio Marcorelli - si va via così? Lo sai che vuoto che lasci in tutti quelli che ti hanno conosciuto, stimato e voluto bene? Con te se ne va un pezzo importantissimo de “Il Diaframma”, un pezzo della mia gioventù. Te ne sei andato via lasciando un vuoto incolmabile ma rimarrai per sempre il nostro Sandrino, uomo gentile e di rara educazione. Fai buon viaggio e porta con te la tua Nikon». E poi Daniele Melzi che ricorda l’altra passione di Giovagnoli, quella per la musica e la batteria. E anche il consigliere comunale Marco Baldassini. «A Sandrì mi legava un grande affetto».