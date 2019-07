Giornata dello sport divertimento a tutto campo Il programma della tre giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna la prossima settimana dal 26 al 28 luglio la Giornata dello Sport, manifestazione promossa dai ragazzi del Circolo Acli-Us Acli Crocette, con il patrocinio del Comune e del Coni Marche. In programma importanti conferme e grandi novità: a partire dalla Selva CrossRun, una vera e propria Spartan Race alla Selva di Castelfidardo che ogni anno attira un centinaio di atleti da tutta la regione e fuori, per continuare con la battaglia dei rioni, il torneo rionale di calcio a 5 che vede ragazzi dai 18 ai 30 anni divisi per quartieri di appartenenza, sfidarsi con la palla al piede per tenere alto il nome del proprio rione. L’albo d’oro recita: 2017 Fornaci e 2018 Crocette. Chi sarà il campione quest’anno? Altro grande appuntamento è il torneo di Street basket 3vs3 al Circolo Toniolo, aperto a tutti, anche in versione femminile. Confermato anche il torneo di beach volley presso il campo della Croce Verde e la gara di bocce a coppie, che si svolgerà a Loreto per indisponibilità del bocciodromo locale. Una grande novità di questa edizione è la corsa di mountain bike, sempre alla Selva, organizzata dalla Superbike Bravi. A conclusione della manifestazione, cena offerta a tutti gli atleti partecipanti, con i ragazzi di Frolla e Raoul Follereau che premieranno i vincitori. Per saperne di più visita il sito www.giornatadellosport.it o cerca “La Giornata dello Sport” su facebook/instagram. Info 3313210592 (Marco) - 3349871960 (Tommaso).IL PROGRAMMAVenerdì 26 luglioDalle 18 alle 24 Calcio a 5 - Gironi @Campetto di Sant’Antonio zona FornaciDalle 21 Bocce - Fase Finale @Bocciodromo di LoretoSabato 27 luglioDalle 09:30 alle 12:30 Beach Volley @Croce Verde CastelfidardoDalle 17 alle 19:30 Street Basket 3vs3 Femminile @Circolo TonioloDalle 18 alle 24 Calcio a 5 - Gironi @Campetto di Sant’Antonio zona FornaciDomenica 28 luglioDalle 10 alle 12:30 Mountain Bike @Selva di CastelfidardoDalle 15:30 alle 20 Selva CrossRun @Selva di CastelfidardoDalle 16:30 alle 21 Calcio a 5 - Fase Finale @Campetto di Sant’Antonio zona FornaciDalle 17 alle 19:30 Street Basket 3vs3 Maschile @Circolo TonioloDalle 20 Cena e premiazioni @Campetto Parrocchia SS. Annunziata Crocette