Giornata da incubo sulle strade della provincia disagi e feriti anche gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Venerdì nero sulle strade: quattro incidenti sulle principali strade di scorrimento con una dozzina di persone rimaste ferite di cui una in condizioni particolarmente gravi. L’A14, la statale Adriatica a nord e a sud del capoluogo, via Conca: non c’è stata una importante via di accesso che non sia rimasta bloccata in un giorno da bollino nero per il traffico. Molti i disagi in traffico, specie sul tratto urbano della statale, che ha pagato il maggior pegno.L’incidente più grave sull’autostrada, intorno alle 17.30, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud: si è trattato di uno scontro frontale in un tratto in cui, a causa di lavori in corso, c’è una deviazione con un salto di carreggiata. Poco prima dell’area di servizio Conero, i veicoli provenienti da sud si immettono sulla corsia opposta. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia autostradale. Due le auto che si sono scontrate e una terza rimasta coinvolta nella carambola. I conducenti delle due auto sono rimasti incastrati e sono stati dalle lamiere dai vigili del fuoco. Imponente il servizio di assistenza allestito dalla centrale operativa del 118: al km 241 sono arrivate l’eliambulanza, l’automedica di Loreto e la Croce Gialla di Camerano. Il ferito più grave, trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso, è un uomo di 36 anni che ha riportato una gravissima lesione ad una gamba. Ricoverato a Torrette anche un uomo di 47 anni, di Porto Sant’Elpidio. Alle 20, la coda che si è formata in direzione nord era lunga circa 5 km. Il traffico, in entrambe le direzioni, è stato deviato sulla statale.Adriatica teatro di altri due incidenti in precedenza, sulla Variante nord e, a sud, nei pressi dei centri commerciali. Nel primo sono rimaste coinvolte 5 vetture che viaggiavano in direzione di Falconara: 4 i feriti che hanno riportato solo piccole contusioni. Tra di loro anche una ragazza di 16 anni che lamentava dolori alla spalla: tutti sono stati medicati all’ospedale di Torrette.A sud, invece, altre 4 vetture sono entrate in collisione, poco prima delle 16 vicino all’altezza del centro commerciale. Quattro le persone ferite, comunque tutte in maniera lieve. Sul posto oltre la Croce Gialla di Ancona anche quella di Camerano e i carabinieri che oltre ai rilievi hanno gestito la viabilità.Infine, a chiudere la giornata nera sulle strade, un tamponamento in via Conca, la via di uscita verso nord di Ancona, all’altezza dell’attraversamento pedonale. Al pronto soccorso del vicino ospedale sono finiti un ragazzo di 23 anni e un uomo di 43.