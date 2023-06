Geo Barents è già arrivata al porto di Ancona: approdo in anticipo per la nave con 38 migranti (che dovrebbero restare nelle Marche). Il video

ANCONA In perfetto anticipo. Dopo tre giorni di navigazione sono arrivati oggi, alle ore 14 (anziché le 16, come annunciato fino a ieri), al porto di Ancona i 38 migranti raccolti lunedì dalla Geo Barents, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere. Tutti i migranti dovrebbero rimanere nelle Marche: è la quarta volta in 5 mesi che il porto dorico viene scelto come approdo. Le operazioni di approdo si sono concluse alle 14.22. Ora, come da prassi, il personale sanitaria effettuerà un primo check sui migranti a bordo. Poi, inizieranno le operazioni di sbarco.

Da dove arrivano i profughi

I profughi provengono principalmente dal Bangladesh (ma ci sono anche dei marocchini) e sono stati salvati dopo essere partiti dalle coste libiche a bordo di un barchino in vetro resina, agganciato dalla Geo in acque internazionali, al centro del Mediterraneo. Tra i migranti, c’è anche un minorenne non accompagnato.