Violenta lite davanti casa tra due fratelli: insulti e poi le botte, uno ricoverato in prognosi riservata

GENGA - Paura nel tardo pomeriggio di ieri in una frazione del Comune di Genga. Due fratelli, ultra 60enni, hanno litigato in prossimità della loro abitazione. Improvvisamente dalle parole sono passati alle mani. I due se le sono date di santa ragione e uno è finito all’ospedale per le ferite riportate. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 con l’ambulanza partita dall’ospedale Profili di Fabriano. I medici l’hanno stabilizzato sul posto e poi hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con l’eliambulanza. L’uomo, sempre cosciente, non è in pericolo di vita, ma è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, a Genga, le forze dell’ordine che hanno ascoltato alcuni presenti. Pare, infatti, che l’uomo soccorso dal 118 sia stato raggiunto anche da un colpo di bastone o qualcosa di simile. Un particolare, questo, che deve essere verificato. Un litigio piuttosto violento, quindi, scoppiato per motivi al momento ignoti e che verranno appurati oggi dalle forze dell’ordine. A loro il compito di ricostruire la dinamica della discussione che non è finita nel migliore dei modi.

