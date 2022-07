GENGA - Momenti di paura ieri pomeriggio a Genga, dove il conducente di un camion si è schiantato contro la sbarra di un passaggio a livello che era abbassata per l’imminente transito di un treno.

Per fortuna il mezzo pesante si è fermato dalla parte opposta, senza restare bloccato sui binari e schivando l’arrivo del convoglio. L’incidente si è verificato attorno alle 16. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale insieme ai volontari della Protezione civile di Serra San Quirico. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, nemmeno l’uomo alla guida del mezzo pesante che trasportava un carico di acqua.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione effettuata dai vigili urbani, il camionista probabilmente non si è accorto del passaggio a livello chiuso e ha sbattuto contro la sbarra, schiantandola di netto e facendola volare sulla strada, a pochi metri dalle auto in transito. Quindi, il semirimorchio ha oltrepassato i binari e si è fermato dall’altra parte del passaggio a livello, evitando l’impatto con il treno, anche perché il macchinista, vedendo da lontano l’incidente, è riuscito ad arrestare la corsa in tempo. Grande paura per il camionista e gli automobolisti presenti, ma a parte i danni, nessuno si è ferito nell’incidente da brividi.