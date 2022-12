Tamponamento da paura in superstrada a Genga: l'auto si ribalta, gravi due donne

GENGA - Uno scontro tra due auto sulla superstrada 76 all’uscita della galleria in località Camponocecchio di Genga, a un chilometro e mezzo dall’uscita di Genga, ha paralizzato il traffico in superstrada ieri pomeriggio verso le 17,30. Entrambi i veicoli, una Fiat 500 e una Alfa 159 station wagon, procedevano sulla corsia in direzione Fabriano quando, improvvisamente, il conducente della 159 (A.P., 49 anni di Cerreto d’Esi) ha avuto un malore al volante. Ha perso il controllo dell’auto, che è andata a tamponare la Fiat 500, con a bordo due donne di Fabriano.

Scontro sulla superstrada 76, gravi due donne

In seguito all’urto violentissimo, la Fiat 500 si è capottata più volte su se stessa. Le due donne a bordo - la conducente (A.G.) di 52 anni e l’amica, che viaggiava sul sedile del passeggero (G.O.) di 56 anni – sono rimaste incastrate nell’abitacolo della vettura capovolta e completamente distrutta. C’è voluto l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, con un altro mezzo da Ancona, per districarle e affidarle alle cure dei sanitari del 118. Sono in prognosi riservata. Meno grave l'uomo colto da malore.