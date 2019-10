GENGA - Mobilitazione alle grotte di Frasassi dove il Soccorso alpino e speleologico sta intervenendo per aiutare uno speleologo bloccato in profondità, dopo un incidente che non gli consente di uscire autonomamente dalla grotta.

18:59

