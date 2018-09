Ragazza cade nella grotta del fiume Difficili le operazioni di soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENA - Incidente nella grotta del fiume a Frasassi, coinvolta una ragazza in una caduta. Sul posto le squadre speleologiche del corpo nazionale soccorso alpino e Speleologico regionale. La giovane stava percorrendo il percorso speleologigo parallelo alle grotte quando è scivolata. Difficili le operazioni di soccorso: la ragazza lamenta dolori alla schiena, a breve verrà fatta risalire dagli addetti del Cai.LE FONTI UFFICIALILa squadra di soccorso speleo dell' XI delegazione Marche del corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico sta intervenendo sull'incidente occorso nel primo pomeriggio in grotta Fiume/Vento in località Frasassi di Genga. Per il momento le notizie da interno grotta riportate sono di una caduta di alcuni metri da parte di una ragazza che ha riportato dei traumi. Le squadre di soccorso supportate dalla componente medica, stanno raggiungendo l'infortunata che si trova nella cavità a circa 1 km dall'uscita della grotta. Saranno dati ulteriori aggiornamenti durante le delicati fasi di recupero con barella.