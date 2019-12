Presepe vivente di Genga: tanta gente ma forti disagi anche per anziani e bambini

GENGA - C'era grande attesa per il presepe vivente di Genga e come era prevebile tanta gente. Ma anche problemi con diverse segnalazioni relative ad ore di fila la conquista della navetta con conseguente lotta selvaggia per salire con anziani e bambini coinvolti ed anche parcheggi di macchine pirata che bloccano la circolare. E le file si susseguono anche una volta arrivati proprio all'ingresso con più di una persona che è stata costretta a rinunciare. © RIPRODUZIONE RISERVATA