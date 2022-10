Precipita nel vuoto mentre fa l'arrampicata: muore un giovane, ferita una donna

GENGA - Doveva essere una bella esperienza, si è trasformata in tragedia. Un ragazzo è precipitato nel vuoto perdendo la vita durante l'arrampicata lungo la parete di addestramento che porta al tempietto del Valadier. Difficile capire cosa può essere sucesso: con lui c'era anche una ragazza che però dopo essere scivolata è stata recuperate e portata in ospedale per semplici accertamenti. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco con la notizia che si sta diffondendo nella zona con tante persone a chiedersi cosa fosse successo dato che l'eliambulanza per diverso tempo è rimasta in cielo sopra la zona dove si è consumata la tragedia.

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO