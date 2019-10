Genga, che paura per lo speleologo: un volo nel vuoto e 24 ore in grotta

ANCONA - Nella sfortuna di una brutta caduta in grotta, Mirco Camilletti, apprezzato veterinario anconetano, sessantacinquenne con l’hobby della speleologia, della subacquea e dello sport in generale, domenica sera ha scoperto anche di essere nato sotto una buona stella, anzi ottima. Lo speleologo anconetano, che ha passato la notte di domenica in grotta, tenuto al caldo dai soccorritori, è stato tratto definitivamente in salvo ieri mattina alle 9 e 30, praticamente dopo 24 ore trascorse nel ventre della montagna, e subito trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove gli è stata riscontrata solo la frattura del calcagno sinistro, per cui verrà operato oggi o domani.

Intorno all’una di pomeriggio, sul finire di una impegnativa escursione in grotta, in una diramazione della Sala Villa, nel complesso Ipogeo della Grotta del Fiume, nei pressi di Frasassi, a Mirco è mancato un appiglio, e dopo uno scivolone in un imbuto roccioso durante l’esecuzione di un traverso senza corde attrezzate (il traverso era considerato facile e i quattro amici stavano esplorando l’ambiente) per lui si è aperto un baratro di 15 metri di caduta libera. Come un palazzo di cinque piani. Momenti di terrore per Mirco e per i due compagni di esplorazione (un’anconetana e un chiaravallese, tutti iscritti al Cai di Jesi) che in quel momento gli erano vicini e che l’hanno visto precipitare. Il caso ha voluto che in fondo al baratro ci fosse una pozza d’acqua e fango che ha attutito al massimo l’impatto, mentre l’imbuto roccioso iniziale ha avuto il merito di indirizzare la caduta di Mirco in posizione eretta, facendolo piombare nella melma a testa in su. Le urla di dolore del veterinario certificavano per lo meno che la caduta non era stata fatale, i compagni di escursione si sono subito calati per raggiungerlo, seguiti dall’altro membro della spedizione.

Aiutandosi con delle corde i compagni hanno estratto Camilletti dolorante dal fango mettendolo in sicurezza, con biancheria asciutta, teli termici e candeline di emergenza per evitare l’ipotermia. Uno dei tre è risalito in cerca di soccorsi, ma le operazioni sono sempre laboriose e necessitano di procedure di sicurezza accurate, per cui nonostante la velocità dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico (arrivati anche da Umbria ed Emilia) sia stata massima, i due compagni rimasti con Camilletti sono tornati sotto le stelle solo alle 23.30 di domenica, mentre l’infortunato è uscito alla luce del sole verso le 9.30 di ieri mattina, per il sollievo della moglie e degli amici, che avevano seguito passo passo la vicenda.

