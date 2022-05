Disperso alla Gola della Rossa, in corso le ricerche di un istruttore sparito nel nulla: in azione i vigili del fuoco con i cinofili

GENGA – Nel parco della Gola della Rossa sono in corso le ricerche di un uomo di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio: si tratterebbe di un istruttore che conosce bene la zona, eppure di lui non si hanno più notizie. Potrebbe essersi perso nei boschi o aver avuto un incidente. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco, arrivati attorno alle 13 con diverse squadre e i cinofili nella zona di San Vittore per perlustrare la zona con la collaborazione dei carabinieri.

