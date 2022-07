Fabriano, lesioni troppo gravi nell'incidente: Gabriella Lazzari muore a 59 annni

FABRIANO - Troppo gravi le lesioni, purtroppo non ce l'ha fatta la donna coinvolta ieri in un incidente avvenuto ieri mattina sulla provinciale di Frasassi a Genga. La vittima è Gabriella Lazzari, 59enne di Fabriano, cuoca nella mensa scolastica cittadina. Si è spenta all'ospedale regionale di Torrette dove era ricoverata in conddizioni critiche.

L’incidente è avvenuto ieri, alle 7, lungo la Strada provinciale 22 di Frasassi nel comune di Genga. Da una prima ricostruzione sembra che la conducente dell’auto abbia improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo, per cause in corso di accertamento, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un camion, alla cui guida vi era un uomo residente nel comprensorio fabrianese che è rimasto illeso. L’impatto è stato fortissimo e tale da far cappottare l’auto che si è poi fermata in verticale sul lato passeggero.

Il cordoglio del Comune

Il Comune di Fabriano ha espresso cordoglio e vicinannza alla famiglia: "Il Sindaco, l’Amministrazione, il Consiglio Comunale e tutti i dipendenti esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Lazzari per l’improvvisa scomparsa della cara Gabriella, cuoca stimata e apprezzata nelle mense scolastiche dove per tanti anni con passione e dedizione ha lavorato per i nostri studenti. Memori della sua disponibilità e sempre fattiva collaborazione, tutti i dipendenti comunali che hanno avuto l’occasione di lavorare al suo fianco si stringono attorno alla famiglia, ai figli e ai nipoti con sincera commozione".