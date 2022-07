GENGA - Si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 16,30, le esequie di Gabriella Lazzari, la cuoca 62enne, che è morta giovedì a seguito dei traumi riportati, il giorno prima, in un drammatico incidente stradale lungo la SP 22 di Frasassi di Genga, in località Osteria di Colleponi.

Il funerale in frazione San Giovanni Battista di Arcevia, presso la chiesa dei frati di San Giovanni Battista, suo paese di origine. Tutta la zona si riunirà intorno ai figli e ai nipoti in questo momento di dolore. Poi la sepoltura nel cimitero di Arcevia. Ieri, dall’Autorità giudiziaria, è arrivato il nulla osta per l’organizzazione delle esequie che la famiglia ha deciso di affidare all’impresa funebre Rossi di Arcevia. Già da ieri la salma è arrivata nella sua città natale dove è stata aperta la camera mortuaria all’ospedale di Arcevia. Gabriella Lazzari, 62 anni, ha trascorso una vita nelle scuole di Fabriano come cuoca. Da poco era andata in pensione e aveva festeggiato con le colleghe. Per molti anni ha cucinato alla mensa della scuola Allegretto, a Fabriano. Per lei purtroppo, dopo l’incidente di mercoledì scorso, alle 7, non c’è stato nulla da fare. Era al volante della sua Ford quando, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’utilitaria condotta da Gabriella si è scontrata con un camion. L’impatto è stato fortissimo e tale da far cappottare l’auto che si è poi fermata in verticale sul lato destro. La donna aveva riportato importanti politraumi tanto da essere ricoverata in condizioni gravissime a Torrette. Poche ore dopo il decesso.