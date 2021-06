Scoppia l'incendio nel bosco con svariati focolai: per combattere le fiamme arriva l'elicottero

GENGA - Paura a Genga dove un incendio sta interessando un bosco misto di latifoglie e conifere a valle della frazione di Pierosara: un rogo difficile da affrontare perchè sarebbero diversi i focolai.

Il rogo visto dall'alto

Carabinieri Forestali della Stazione di Genga - Frasassi sono intervenuti in un vasto incendio scoppiato in Comune di Genga in diversi punti lungo la linea ferroviaria compresa tra Serra San Quirico e Genga Stazione. I militari, dopo aver notato i roghi hanno lanciato l'allarme attraverso la sala operativa, e richiesto l'intervento di mezzi aerei, in questi minuti è arrivato sul posto l'elicottero che ha effettuato i primi lanci. Sul posto sono all'opera squadre dei vigili del fuoco di Ancona. Proprio la sequenza dei focolai lungo la ferrovia suggerisce che la causa si da cercare nelle scin tille spigionate dagli impianti frenanti di un treno in transito.

