Eden del turismo europeo, Frasassi tra le cinque mete preferite

GENGA - Frasassi nella top 5 delle destinazioni europee d’eccellenza Eden. Genga-Frasassi si aggiudica il bando per il progetto European Destinations of Excellence-Wellness Destinations in Italy. Domani a Roma si svolgerà una giornata di promozione turistica congiunta che coinvolgerà tutte le cinque località vincitrici. «Un bando per entrare a far parte della rete di destinazione Eden finalizzata allo scambio di buone pratiche e al marketing internazionale - si legge in una nota del Consorzio grotte di Frasassi- Genga-Frasassi entra a pieno titolo nel pentagono delle destinazioni 2020, dove lo stretto rapporto tra turismo e ambiente ne hanno determinato l’ingresso tra le best practice italiane. Con Genga-Frasassi ci sono Montepulciano, Alto Reno Terme, Duino Aurisina e Manciano».

«Un riconoscimento che premia l’attrattività del territorio di Frasassi, che spazia dalle Grotte alle terme, dalla natura all’arte e che valorizza il gioco di squadra tra istituzioni» afferma l’assessore regionale al turismo, Moreno Pieroni. «Il 2020 sarà un anno molto importante, visto che andremo a posizionarci nei mercati internazionali con una proposta strutturata» commenta il presidente del Consorzio Frasassi, Geniale Mariani.

