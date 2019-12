Genga e il Natale: domani in piazza una festa per tutte le famiglie

GENGA - Con il sottofondo delle musiche di Natale, e con la compagnia di curiosi folletti, Babbo Natale sarà felice di ricevere tutti i bambini che vorranno consegnargli la letterina con la richiesta dei regali. Una grande festa per tutte le famiglie, che si terrà sabato 7 dicembre in Piazza San Clemente nel borgo di Genga a partire dalle 15,30.

Magia e tradizione per un evento che trasporterà tutti i presenti in un'atmosfera sospesa nel tempo. Infatti, ad impreziosire le attrazioni, ci saranno anche gli arcieri della Compagnia Arcieri Storici di Fabriano per insegnare ai più piccoli una delle arti più antiche del territorio.

E a rendere ancor più movimentato l'intrattenimento ci penseranno gli artisti di strada del gruppo Lo Showroom dello Spettacolo con le loro strabilianti acrobazie.



«Quest'anno il Natale a Genga si arricchisce di eventi mai proposti fino ad ora – afferma il sindaco Marco Filipponi – un segnale importante che quest'amministrazione vuole dare, per rendere ancor più attrattivo questo territorio già di per sé suggestivo, in un'ottica di sviluppo turistico della destinazione Frasassi».



«La valorizzazione del territorio si esprime anche tramite lo spirito di certe iniziative – commenta il vicepresidente del Consorzio Frasassi, Lorenzo Bruzacca – per questo abbiamo voluto affiancare le nostre tradizioni alle proposte di Natale per le famiglie. In quest'ottica abbiamo inserito la mostra dei Presepi Artistici, le dimostrazioni della Compagnia degli Arcieri Storici di Fabriano, e tante altre attrazioni che ben rappresentano le peculiarità di questa parte della regione».



Tra le tante proposte, non mancheranno i laboratori didattici per i più piccoli con i ragazzi della Compagnia La Valigia delle Meraviglie.

E appena il sole sarà tramontato, l'accensione delle luci dell'albero di Natale allestito in Piazza San Clemente.

A rendere il clima ancor più festoso, gli stand di street food, birreria artigianale, vin brulè e caldarroste.

