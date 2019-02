Gattino rimane incastrato tra la baracca e la mura di cemento armato: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - I vigili del fuoco questa mattina intorno alle 11 sono intervenuti a Chiaravalle in un cortile privato di corso Matteotti per un gatto che rimaneva incastrato tra una baracca in lamiera e una mura in cemento armato. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per riuscire a raggiungere il felino, dopo diversi tentativi veniva liberato in buone condizioni.