ANCONA Lavori con sorpresa alla Galleria di via San Martino. Una corsia, quella che conduce verso via XXIX Settembre, è stata chiusa al traffico per consentire alla ditta incaricata dal Comune di poter intervenire sull’adeguamento degli impianti, in particolare quello elettrico, nell’ambito di un progetto complessivo portato avanti attraverso vari stralci. I lavori dureranno fino al 18 dicembre: dall’8 in poi si interverrà sulla corsia opposta.

Gli intoppi

Con la modifica della viabilità, che non era stata comunicata in maniera tempestiva, sono stati inevitabili i disagi al traffico e qualche lamentela da parte degli automobilisti, i quali hanno praticamente trovato uno sbarramento improvviso all’incrocio tra via Palestro e la piazzetta di via San Martino. Impossibile proseguire oltre e imboccare il tunnel. I veicoli possono attraversarlo solo nella direzione d’ingresso al centro cittadino. La galleria era già stata chiusa, ma in entrambe le direzioni, lo scorso marzo, quando erano stati portati avanti i lavori di asfaltatura, che hanno interessato la manutenzione straordinaria con parziali bonifiche del tratto di strada a partire dall’uscita del tunnel fino al resto di via San Martino. In un secondo momento, è toccato pure alla Galleria del Risorgimento. Qui gli operai hanno lavorato a settembre per una settimana durante l’orario notturno. Sono stati eseguiti vari interventi: la pulizia delle superfici esterne, il taglio della vegetazione e la tinteggiatura dei due fronti agli imbocchi del tunnel, in entrata e in uscita. Il fondo è stato dipinto di celeste.

Ma per la galleria che separa il centro dalla prima periferia della città si è trattato solamente di una prima manutenzione. Per il 2024, infatti, la giunta Silvetti ha previsto di destinare 400mila euro alla riqualificazione del tunnel e all’adeguamento degli impianti, in particolare quello elettrico dedicato all’illuminazione. L’intervento è stato inserito nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche.