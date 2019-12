Gabriele si è arreso alla malattia. Aveva solo 32 anni, l'intera comunità in lutto

FABRIANO - E’ morto stanotte, stroncato da un male incurabile contro cui lottava da tempo. Gabriele Battistoni. Fabrianese, 32 anni, è deceduto all’ospedale Profili. Giovane dipendente della B.S. Service, lascia la moglie Valentina, i genitori, parenti e amici nel dolore. Dalle ore 18 di oggi la camera ardente presso al Casa Funeraria Infinitum Bondoni, in via Nenni. Sabato alle 14,45 le esequie in Cattedrale. Una giornata di dolore, per la città della carta, che “interrompe”, così, i festeggiamenti del Natale, e si stringe intorno alla famiglia.

