ANCONA Avevano trascorso il sabato sera fuori a cena. Al rientro, l’amarissima sorpresa: la casa era a soqquadro, non c’era una sola stanza in ordine. Armadi e cassetti aperti, mobili spostati, vestiti ovunque. Spariti i gioielli, per un valore ancora da quantificare, ma parliamo di qualche migliaia di euro.



La ricostruzione



Il furto è stato consumato sabato sera in via Cingoli ai danni di una famiglia d’origine albanese. Marito, moglie e il loro bambino erano andati a cena fuori. Si sono assentati per circa tre ore. Dunque i ladri, che forse hanno studiato i movimenti delle vittime o comunque conoscevano le loro abitudini, hanno avuto tutto il tempo per ispezionare la casa alla ricerca di soldi o oggetti preziosi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia, i malviventi si sono introdotti nell’appartamento in questione, al primo piano, passando dal balcone sul retro. Quindi hanno forzato una porta finestra e sono entrati. Sapendo che i proprietari erano fuori, hanno perlustrato con relativa tranquillità l’intera abitazione, stanza per stanza. Hanno messo le mani nei cassetti, negli armadi, tra gli oggetti personali dei due coniugi. Se ne sono andati solo quando si sono riempiti le tasche di gioielli trovati in un portagioie. Ad accorgersi del blitz sono stati i proprietari quando hanno fatto rientro a casa attorno alle 23 e hanno chiamato il Nue 112. Sul posto è intervenuta una Volante della questura, insieme al personale della polizia scientifica per analizzare eventuali tracce lasciate dai ladri.