Furto in casa di un imprenditore: rubano oro, due pistole e un fucile

JESI - Maxi furto di armi e gioielli in una villetta bifamiliare di via Bosi, quartiere residenziale di via Roma. In azione una banda specializzata, che con ogni probabilità teneva d’occhio i residenti e ne conoscevale abitudini. I banditi sono andati a colpo sicuro, un furto pulito, senza mettere a soqquadro la casa. Hanno smurato la cassaforte e si sono dileguati con delle armi e un ingente quantitativo di gioielli, ricordi di famiglia e preziosi avuti in eredità.