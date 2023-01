Ruba in una macchina ma si dimentica lo smartphone dentro: ladra sbadata di auto-incastra andando dai carabinieri a far denuncia a Falconara

FALCONARA - Perde il cellulare mentre tenta un furto, non si accorge, va dai carabinieri per farne denuncia e in pratica firma una ammissione di colpa. A seguito di accertamenti effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Falconara, intervenuti lo scorso 22 dicembre lungo via Flaminia per un furto a bordo di autovettura in sosta, è scaturita una denuncia per una giovane anconetana classe ’97, già nota alle forze dell’ordine per analoghi fatti.

La vicenda



Un uomo aveva lasciato la propria macchina parcheggiata lungo Via Flaminia per pochi minuti, al rientro dalla veloce commissione che aveva in programma, ha trovato lo sportello aperto e qualcosa che mancava. Probabilmente la ragazza aveva intenzione di rubare l’autovettura? Questo non è stato ancora accertato. Sicuramente, a causa del brevissimo lasso di tempo, è riuscita ad asportare solo un pacchetto di sigari lasciati dall'uomo sul sedile passeggero.



Ad incastrare la malvivente, però, è stato il telefono cellulare smarrito dalla stessa, verosimilmente per la fretta di scappare, all’interno del veicolo di proprietà del denunciante e rinvenuto dallo stesso.Una storia veramente clamorosa - così come ricostruita dai carabinieri - considerato che è stata la stessa ragazza a recarsi dai Carabinieri di Falconara per denunciare lo smarrimento del proprio smartphone. Messi a sistema tutti i pezzi del puzzle, non è stato assolutamente difficile per i Carabinieri accertare le responsabilità penali e denunciare l’autrice del furto.