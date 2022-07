Rubano in macelleria, poi ci provano in un ristorante ma sono costretti a fuggire: presi tre giovani ladri

ANCONA - Prima il furto in una macelleria di via Marconi, poi il blitz tentato in un ristorante di via Traffico. Fermati dalla polizia tre giovani ladri. Le volanti sono intervenute nella notte dopo l'allarme lanciato, attorno all'1.30, dal proprietario della macelleria. Gli agenti hanno constatato la sottrazione della cassa con all’interno circa 400 euro in monete ed in banconote di piccolo taglio, unitamente ad un barattolo – utilizzato come salvadanaio – riportante scritte in lingua bengalese.

Prima rubano in macelleria, poi ci provano in un ristorante

Più tardi nel corso della nottata, la sala operativa è stata allertata da un cittadino che, verso le 3, in via Traffico, ha udito un frastuono di vetri infranti provenire dalla strada. Affanciandosi alla finestra ha visto tre ragazzi fuggire velocemente verso corso Stamira. La polizia è riuscita a fermare il gruppo e a sottoporlo a perquisizione. Uno zaino è stato rintracciato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza dal trio, nascosto poco prima dai ragazzi. Nello zaino vi erano circa 400 euro in banconote di piccolo taglio e monete. Inoltre, sempre nelle prossimità, è stato rinvenuto un barattolo con scritte in bengalese. Per di più, all’interno del marsupio di uno dei tre ragazzi veniva trovato un cacciavite.

I provvedimenti

Giunti successivamente in via Traffico per i necessari accertamenti, i poliziotti hanno accertato che effettivamente erano state infrante le vetrate di una locale trattoria. Sulla base di quanto ricostruito, i tre giovani sono stati denunciati per il reato di ricettazione, essendo stati trovati in possesso dei beni oggetto del furto precedente. Il questore ha anche emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio dalla città.