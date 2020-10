Furti in serie di notte, sparite quattro auto. È caccia ad una banda

ANCONA - Quattro auto rubate nel giro di una settimana. E’ allarme furti in città. L’ultimo è avvenuto l’altra notte in corso Amendola, dove una ragazza, al mattino, è uscita per andare al lavoro e non ha trovato la sua Volkswagen Tiguan di colore bianco.

Si è volatilizzata nel nulla, eppure l’aveva parcheggiata in strada, sotto casa. Dell’auto è rimasta solo una cosa: il Gps che i ladri hanno tagliato e gettato via per evitare di essere rintracciati via satellite durante la fuga. La ragazza ieri mattina si è rivolta alla stazione dei carabinieri di Ancona Centro in via Piave per sporgere denuncia. Un refrain già noto ai militari. Nei giorni scorsi, infatti, un’altra Volkswagen, in quel caso una Golf bianca, era sparita da via Fratelli Cervi. Il proprietario, un ragazzo anconetano, aveva postato un annuncio su Facebook per chiedere aiuto. Altri due furti d’auto sono stati denunciati nell’ultima settimana, quanto basta per far scattare un campanello d’allarme, insieme alle indagini dei carabinieri che stanno seguendo alcune piste. Dietro questa scia di blitz notturni potrebbe esserci una banda composta da professionisti del crimine, forse proveniente dalla Puglia. È in quella regione, infatti, che spesso vengono trasportate le auto rubate, destinate all’estero o smontate per essere vendute a pezzi nel mercato illegale. Il più delle volte le vetture vengono messe in moto a spinta o utilizzando una centralina sostitutiva.

