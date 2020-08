I ladri colpiscono in serie sulla stessa via. Colf se ne trova uno in pieno giorno nel giardino della casa in cui lavora

NUMANA - Non si arresta l’ondata di furti nella Riviera del Conero e Valmusone. I ladri sono tornati in azione giovedì notte a Marcelli e contemporaneamente a Loreto. Sventato invece dalla donna delle pulizie un colpo in via del Torrente a Numana, in pieno giorno. Gli elementi fino ad oggi raccolti dagli investigatori, che ormai da settimane stanno verbalizzando denunce anche a Sirolo, Camerano, Osimo e Castelfidardo, tracciano il profilo di una banda specializzata in furti in abitazione che programmerebbe più blitz in simultanea in zone diverse, costringendo le forze dell’ordine a dividersi sul territorio.











I blitz

Ladri che puntano alla quantità accontentandosi di refurtive di esiguo valore, senza farsi troppi scrupoli nell’introdursi in casa mentre i proprietari sono all’interno. Così è successo nella notte tra giovedì e venerdì a Marcelli, dove i tentati furti sono stati più di uno, e in almeno un caso, in via Ischia, i malviventi sono stati sorpresi e costretti alla fuga dai residenti destati dai rumori. Mercoledì, attorno alle 14.30, è stata la collaboratrice domestica a cogliere di sorpresa un uomo che si aggirava nel giardino dell’abitazione dell’anziana per la quale lavora. Alla vista della donna, lo sconosciuto è scappato saltando il muretto della proprietà privata in via del Torrente a Numana, ovvero la discesa che collega via Flaminia, all’altezza dell’autoscuola Carloni, a via del Porto accanto al pub Nuvola Rossa. Da brividi il racconto pubblicato invece sui social da una mamma di Loreto. Giovedì fra le 22 e le 22.30 in via Ariosto a Villa Musone «hanno provato ad entrare in diverse case. Sono riusciti in un appartamento dove hanno fatto un buco nel muro della camera. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco perché in un altro appartamento si sono chiusi dentro e il proprietario non riusciva ad entrare».



I testimoni

Una scena avvenuta sotto gli occhi di alcuni ragazzini, fra cui la figlia, che stavano giocando in strada, hanno sentito rumori strani e intimoriti si sono rifugiati da un vicino. «Fanno paura per la sfrontatezza – scrive la donna -. Cercano ovunque, quelle non sono case di persone ricche. Abbiamo avuto tanta paura per i nostri ragazzi che erano lì fuori». Ladri in azione la stessa notte anche in via Fonte delle bellezze, sempre a Villa Musone. Qui i malviventi hanno depredato un’abitazione al piano terra mentre la proprietaria era nell’altra stanza. La notte prima l’allarme è suonato nelle frazioni di Villa Costantina e Montorso per un totale di 5 appartamenti visitati in circa due ore, mentre domenica è stata la volta di Costabianca. Furti messi a segno probabilmente dai soliti ignoti che martedì hanno passato in rassegna anche la periferia di Camerano.



