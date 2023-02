ANCONA - Una condanna complessiva che tocca i 33 anni di carcere. La stangata è stata emessa ieri pomeriggio dal giudice Paola Moscaroli nei confronti di quattro albanesi, tra 28 e i 42 anni, finiti a giudizio per una serie di furti in abitazione (alcuni rimasti tentati) commessi tra Ancona e la Val Musone nel novembre del 2020. Otto anni e due mesi di reclusione sono stati inflitti ad Albert Cristiano, Bledar Sala e Laurenc Balla. Otto anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione a Ibrhimi Leski, a cui era contestata la recidiva del reato.

Il precedente



La caccia ai banditi da parte dei carabinieri di Osimo era terminata con un inseguimento iniziato a Polverigi e finito in via 25 Aprile, dove era stato localizzato il covo della banda. Tutti e quattro erano finiti in manette. Per la fuga e per i colpi che quel pomeriggio avevano tentato a Polverigi, i ladri sono già stati giudicati: 20 anni e 4 mesi di reclusione la pena complessiva stabilita in abbreviato. La condanna di ieri fa riferimento ai furti contestati nel periodo antecedente l’arresto. Il primo era stato denunciato a Loreto il 2 novembre 2020 da un anziano a cui erano stati rubati monili e soldi per 8mila euro. In tutto, erano contestati una trentina di colpi, alcuni dei quali falliti.

Stando a quanto ravvisato dalla procura, ammonterebbe a circa 200mila euro il bottino complessivo della banda, raccattato attraverso la “tecnica del foro”: secondo a quanto emerso, i banditi – che colpivano sempre tra le 17 e le 20 - praticavano un foro alla porta finestra da cui facevano passare un pezzo di ferro per girare la maniglia e addentrarsi poi all’interno dell’abitazione per mettere le mani su gioielli e contanti. Per poter praticare il foro, i banditi potevano anche arrampicarsi su ringhiere e grondaie del palazzo. La banda, stando al pm Rosario Lioniello, aveva colpito anche a Castelfidardo, Camerano e Offagna. Ad Ancona, i ladri avevano fatto visita il 12 e il 24 novembre 2020, prendo di mira almeno tre abitazioni. Il 26 novembre la banda era capitolata dopo una serie di tentativi di furti a Polverigi.



La cattura



Quel giorno, i malviventi avevano fatto visita a quattro abitazioni rubando soldi e gioielli. Un furto si era trasformato in rapina impropria perché un ladro aveva lanciato al proprietario di un casa dei pezzi di terra e delle foglie di aloe vera. Poi, c’era stata la fuga verso Ancona, terminata grazie alla task force messa in piedi dai carabinieri. All’epoca degli arresti in flagranza, i carabinieri avevano rinvenuto parte della refurtiva nel covo di via 25 Aprile, tra gioielli, contanti e orologi di lusso.