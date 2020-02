Furgone fuori strada, per recuperarlo c'è voluta l'autogru dei vigili del fuoco

ANCONA - Furgone fuori strada in via Pirandello. Per recuperarlo attorno alle 14.15 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche l'autogru che ha sollevato il veicolo e rimesso in strada per la successiva rimozione da parte del soccorso stradale.



Ultimo aggiornamento: 17:35

