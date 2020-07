​Furgone a fuoco all'alba, era pacheggiato vicino alle abitazione. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco

CASTELFIDARDO - Emergenza queta mattina in via Cralo Marx. I vigili del fuoxo, alle 5.10, sono stati impegnati nell'opera di spegnimento delle fiammee che si erano sprigionare da un furgone parcheggiato a disoddo delle abitazioni. La Squadra di Osimo in collaborazione con una della Centrale di Ancona è intervenuta con due autobotti. Non si segnalano danni a persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA