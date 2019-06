Furbetti del disco orario sosta caos: e il nuovo parcheggio resta deserto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Il Codice della strada mandato in vacanza dai furbetti della sosta, che proseguono imperterriti ad ignorare la segnaletica pur di parcheggiare gratis. Non c’è marciapiede che tenga e che importa poi se è in vigore il disco orario. Dettagli facilmente trascurabili. Dopo quattro giorni dall’apertura, il parcheggio della stazione è sempre vuoto o quasi ma la sosta selvaggia la fa da padrone. È arrivata anche una lettera di lamentele al sindaco.