Fuggono di casa per andare in discoteca: una madre si azzuffa con figlia e nipote

SENIGALLIA - Figlia e nipote scappano da casa per andare in discoteca, una madre le raggiunge con altri connazionali e scatta la rissa. Coinvolte anche due guardie giurate, minacciate con una bottiglia. Accerchiate da una ventina di ivoriani, si sono sentite rivolgere frasi del tipo “bianchi schifosi” e “poliziotti del cavolo, non sapete fare il vostro lavoro”.I due erano intervenuti alla stazione ferroviaria per dividere tre donne che si stavano azzuffando. Una 40enne della Costa d’Avorio che aveva raggiunto la figlia 20enne e la nipote coetanea, che si erano allontanate da casa nel pomeriggio senza chiedere il permesso e senza dare più notizie. Volevano andare in discoteca. Una bravata insomma. Appena apprese le loro intenzioni, la donna si è precipitata in stazione. Violenta la scena che hanno descritto i presenti. C’erano molti ragazzi in attesa del bus per andare in discoteca. Era quasi mezzanotte. La madre, arrivata come una furia, ha raggiunto la figlia, che si trovava davanti alla pensilina in attesa della navetta insieme a molti giovani.