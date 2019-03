Fugge sulla Variante e sperona l’auto della polizia 40enne guidava ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scambia la Variante alla statale Adriatica per una pista e l’imbocca a folle velocità incurante di una pattuglia della polizia stradale di Senigallia che tenta di bloccarlo. La polizia lo insegue e lui sbanda e sperona la pattuglia, per poi finire contro il guardrail. Non senza, prima, aver urtato l’auto guidata da una donna. Serata di follia per un 40enne di Camerano che è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate e che è stato denunciato per una sfilza di reati tra cui la guida in stato di ebbrezza. Il 40enne è stato intercettato nel tratto sud della variante, che dalla Baraccola conduce al casello autostradale e alla Direttissima del Conero. Non si è fermato quando gli agenti hanno cominciato a segnalare, con la sirena e i lampeggianti, il pericolo che stava creando a quella velocità.Nella fuga, l’auto dell’uomo ha cominciato a sbandare ed ha finito per speronare la pattuglia della stradale che si era posta al suo inseguimento. Poco dopo, all’altezza della rotatoria, per l’autostrada, il secondo scontro, contro la Renault condotta da una donna, che dopo l’impatto, è riuscita ad evitare di uscire di strada. Ad avere la peggio il 40enne che ha finito la sua folle corsa contro il guardrail. Lo hanno soccorso per primi gli stessi agenti della Stradale che pure erano stati feriti nello scontro, poi dalle ambulanze del 118 che lo hanno trasportato a Torrette. Anche la donna è stata portata all’ospedale. Il 40enne è risultato avere un elevato tasso alcolico.