ANCONA Una giovane automobilista è scappata dopo uno scontro con uno scooterone sulla strada del Conero. Scelta sbagliata due volte. Perché non fermarsi e chiamare i soccorsi quando ci sono feriti a terra non è mai una buona idea, e perché la fuga è durata molto poco grazie agli agenti della polizia locale che sono riusciti a rintracciarla.

L’incidente sulla provinciale del Conero, all’altezza della frazione di Massignano, è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 15. Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclo e l’auto si sono scontrati frontalmente. Alla guida della macchina c’era una giovane di 26 anni, sullo scooter viaggiavano un uomo di 44 anni e una donna di 45. Nell’impatto questi due hanno avuto ovviamente la peggio. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, sul posto si sono portati il personale del 118 e una pattuglia della polizia locale. I sanitari hanno prestato le prime cure alla 45enne, portata all’ospedale in gravi condizioni anche se non in pericolo di vita e al 44enne che era con lei. Nel frattempo gli agenti hanno raccolto dai testimoni informazioni utili per rintracciare l’automobilista che era fuggita dopo lo schianto. In particolare grazie al numero di targa, l’hanno trovata e denunciata per fuga ed omissione di soccorso.