Scappa di casa vacanze di Ancona perché si sentiva minacciato dai vicini e vaga senza meta. Poi chiama la polizia: ecco cosa è successo

ANCONA - Fuga di mezzanotte. Ma dalla casa vacanze di Ancona e perché si sentiva "minacciato" dai vicini. La Squadra Volanti è intervenuta in Corso Carlo Alberto dopo una richiesta di intervento da parte di un uomo, trentenne, in stato di agitazione. Per questo motivo si era allontanato celermente dalla propria abitazione vagando senza meta per Ancona.

Problemi psichiatrici

Era già noto per problemi di tipo psichiatrico. Una volta individuato l'uomo è inizialmente apparso agitato, poi presi contatti con gli operanti si è calmato e poi tranquillizzato telefonicamente anche grazie all’assistente sociale da cui è seguito.

Era in vacanza con la madre

Il trentenne si trovava ad Ancona per trascorrere qualche giorno con la madre per le vacanze. In tale frangente lo stesso però si sentiva minacciato da una famiglia che abita sopra casa, motivo per il quale, date anche le proprie condizioni psichiche, aveva deciso di allontanarsi in preda ad uno stato di agitazione. Una volta tranquillizzato ed appurato che non vi era bisogno dell’intervento di personale sanitario è stata contattata la madre del ragazzo, la quale ha riferito che nel condominio c’era una famiglia con il quale in passato c'erano stati piccoli screzi ma assolutamente nulla che potesse far temere l’incolumità del proprio figlio. Dopo aver dialogato diversi minuti con l’uomo, quest’ultimo si tranquillizzato ritornando a casa con la madre.