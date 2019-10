Grande successo del progetto "Grotte Consapevoli" con i giovani protagonisti

GENGA - Da oggi le Grotte di Frasassi hanno una segnaletica in più. Un maxi pannello affisso all'ingresso e delle gocce colorate appese ai corrimano dei bus navetta che dalla biglietteria conducono all'ingresso. All'interno delle info-grafiche i 7 consigli, o buone pratiche per una visita più consapevole, che i ragazzi di SottoSpra hanno pensato e realizzato al fine di migliorare la fruibilità del percorso turistico ipogeo tra i più visitati in Europa e nel mondo.



«Vedere una partecipazione così numerosa e attiva da parte dei giovani è il segnale che questa destinazione turistica è lo stimolo, per le nuove generazioni, ad abbracciare un turismo che sappia coniugare l'esperienza alla consapevolezza – ha affermato il sindaco di Genga, Marco Filipponi – il successo di questa iniziativa getta le basi per un felice proseguo di un percorso appena iniziato».



«La chiave di lettura fornita da questi ragazzi è stata fondamentale per aprirci ulteriormente al confronto con uno dei target di riferimento per le Grotte di Frasassi – ha specificato Lorenzo Burzacca, Vicepresidente del Consorzio Frasassi – una spinta necessaria all'ampliamento e all'arricchimento di un'offerta turistica che per i giovani è una delle migliori esperienze formative».



I 7 consigli nascono dalla necessità di traslare in una dinamica positiva quelli che fino ad oggi altro non erano che i semplici divieti da rispettare all'interno delle Grotte di Frasassi.

Così, ad esempio, la restrizione di utilizzo del flash della macchina fotografica, si è trasformato in un invito a vivere al meglio l'esperienza del viaggio dentro la montagna, utilizzando di più il senso della vista, provando ad evitare l'utilizzo di apparecchiature fotografiche.

Oppure: il divieto di toccare o accarezzare le concrezioni è stato addolcito e motivato, invitando ad avere coscienza che un solo tocco può spegnere per sempre la bellezza della Grotta.

