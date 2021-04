Addio al poeta Francesco Scarabicchi. I suoi ultimi versi: «Se n'è andato dove niente, a nessuno, è necessario»

ANCONA - E' morto, all'Inrca di Ancona dove era ricoverato da una settimana, Francesco Scarabicchi, poeta, traduttore ed intelletuale. Aveva compiuto 70 anni a febbraio. Oltre a un'intensa produzione poetica, è sempre stato un instancabile promotore di idee e progetti per la sua città.

Ha pubblicato, in versi, La porta murata (Residenza, Ancona 1982), con introduzione di Francesco Scataglini, Il viale d'inverno (L'obliquo, Brescia 1989), con postfazione di Massimo Raffaeli, Il prato bianco (L'obliquo, Brescia 1997) raccolti, in scelta, ne Il cancello 1980-1999 (peQuod, Ancona 2001), con una nota di Pier Vincenzo Mengaldo; Frammenti dei dodici mesi con quattordici fotografie di Giorgio Cutini e uno scritto di Goffredo Fofi (L'obliquo, Brescia 2010); Nevicata con venticinque acqueforti di Nicola Montanari (Liberilibri, Macerata 2013). Del 2018 la raccolta poetica "Il cancello" (Pequod). Ha tradotto da Machado e da Lorca raccogliendo una selezione ne Gli istanti feriti (Università degli Studi, Ancona 2000) e in Taccuino spagnolo (L'obliquo, Brescia 2000). Ha ideato nel 2002, il periodico di scritture, immagini e voci nostro lunedì diretto e coordinato con Francesca di Giorgio

Così si raccontava nei suoi ultimi versi.

"È stato nel suo mondo

un po’ da parte,

un cantonale

che non dà disturbo

fin quando se n’è andato

dove niente, a nessuno,

è necessario".

