Foodcommunity Awards un altro prestigioso premio per Moreno Cedroni

MILANO - La seconda edizione dei Foodcommunity Awards, evento organizzato da foodcommunity.it – testata giornalistica del Gruppo LC Publishing, ha premiato davanti a una platea di circa 700 persone, 36 eccellenze imprenditoriali nel mondo del food & beverage e della ristorazione che si sono particolarmente contraddistinte nell’ultimo anno dal punto di vista business ed economico. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali attori della filiera del gusto, chef e imprenditori che con il loro lavoro, oltre ad aumentare la reputazione della cucina di alto livello in Italia e all’estero, hanno creato valore per il proprio territorio.I vincitori sono stati determinati attraverso l’analisi di dati redazionali e dai risultati emersi dalle ricerche effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi da parte della redazione di Foodcommunity.it, la cui valutazione ha tenuto conto delle informazioni pubbliche di natura economica, industriale e commerciale riguardanti i candidati nel periodo di riferimento.Dal suo lancio quasi 3 anni fa, la testata giornalistica Foodcommunity.it rivolge infatti grande attenzione agli chef stellati e a tutti gli attori del settore food & beverage, analizzando e raccontando con un approccio sia di attualità che economico le aperture di nuovi ristoranti, le mosse delle aziende del food, le storie di multinazionali ma anche di piccoli produttori, il mondo del cibo e del bere e i personaggi più rilevanti di questo settore.Durante l’evento sono stati conferiti numerosi premi come riconoscimento da parte di foodcommunity.it a grandi chef patron di realtà imprenditoriali performanti sul fronte businessLo Chef Moreno Cedroni è stato uno dei protagonisti di giornata, premiato con ben due riconoscimenti segno della sua continua evoluzione, della costante dedizione e della passione che lo contraddistinguono.I premi in questione sono stati:- Premio all’Innovazione.Cedroni riceve questo premio in quanto "ambasciatore della cucina italiana nel Mondo. E' stato uno dei primi chef avanguardisti del panorama nazionale, tra i più innovativi, a cominciare dal suo 'susci'."- Best Practice Rapporti con l’EsteroIn quanto Ambasciatore dello Stoccafisso 2018, Cedroni "ha promosso il forte legame gastronomico tra la Norvegia e l’Italia, esaltando le affinità con il territorio anconetano anche attraverso i suoi piatti."Un' altra grande soddisfazione che corona il momento estremamente positivo della vita e della carriera dello Chef.