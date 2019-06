Food e drink da “Fabiola” al posto dello Sugar Suite Apertura verso metà luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Arriva “Fabiola” al posto dello “Sugar Suite” sul lungomare Alighieri. Ad investire sullo storico locale è una giovane romana, Martina Fabriani di 30 anni innamorata della riviera senigalliese. Ha scelto una location esclusiva, nel cuore del lungomare poco distante dalla Rotonda. «Fabiola è il nome di una persona di famiglia che ha sempre creduto in me, nelle mie capacità, a cui tengo molto – spiega la titolare –. Aprirò a metà luglio, spero il 10». Il locale verrà ristrutturato con la cucina a vista ed elementi di design. I lavori sono in corso in questi giorni come in molti hanno potuto notare. Sarà un ristorante di carne e di pesce con materie di primissima qualità. Spazio anche ai drink e distillati con la possibilità di fare anche degli aperitivi, dalle 17 alle 20. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena.