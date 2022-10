ANCONA La città si rifà il look per Natale. Pronta a riaprire la fontana delle Tredici Cannelle dopo il restyling dell’illuminazione. Le nuove luci, infatti, inciampate su un problema di funzionamento, si accenderanno ufficialmente tra una quindicina di giorni. Mentre ci vorrà un po’ più di tempo prima di rivedere restaurata la fontana dei Cavalli di piazza Roma. I lavori sono stati rinviati a dopo le feste natalizie. Ma non si tratta di ritardi dovuti alle solite problematiche tecniche che stanno investendo tutti i cantieri. Piuttosto è una scelta ben precisa: «Stiamo andando incontro al Natale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini - e per fare l’intervento l’intera struttura va impacchettata, va protetta con teli impermeabili per non essere esposta ai danni delle intemperie durante il restauro».



La scelta



Dunque, per evitare di mostrare un cantiere in opera, in pieno centro città, nel mezzo delle iniziative di Natale, l’amministrazione comunale ha deciso di aspettare, anche se la fontana è stata comunque ingabbiata da transenne e nastri per impedire che altri teppisti possano danneggiarla, com’è successo nei giorni scorsi. Certo, tenuta così la fontana non regala un’immagine edificante alla città. La firma dei vandali, infatti, è sempre lì presente, in bella mostra, con le pinne dei pesci spuntate e i rifiuti buttati all’interno della vasca. Ma appena passato il Natale, i lavori per l’opera settecentesca dello scultore Gioacchino Varlè verranno avviati: il progetto c’è già, anche se andrà rivisto alla luce degli ultimi danni per i quali il Comune ha stanziato altri 45mila euro, che si sommano ai 90mila già accantonati a ai 35mila euro garantiti dall’associazione Ancos, costola della Confartigianato che farà da sponsor: dunque, l’intero restyling verrà a costare 170mila euro. Anche sulla fontana del Calamo s’è alzato un polverone per via di una foto comparsa su Facebook in cui i mascheroni venivano illuminati in serie alternata da una luce bianca e una rossa. Un effetto così campanilistico da risultare fin troppo trash. Ma l’amministrazione comunale ha subito prontamente chiarito che si stava trattando di un semplice rendering.



L’illuminazione



«Per metà novembre la fontana sarà illuminata a dovere - assicura Manarini -, purtroppo c’è stato un problema tecnico al funzionamento dell’illuminazione che si sta correggendo proprio in questi giorni». Poi il via alle prove: «L’illuminazione sarà di colore bianco - ha tenuto a sottolineare l’assessore - bisogna trovare la tonalità migliore e poi sottoporla al parere della Soprintendenza. Le colorazioni sono previste solo per particolari eventi e ricorrenze». L’opera di riqualificazione doveva essere già conclusa, ma Manarini puntualizza che non si tratta di un ritardo rispetto al termine dei lavori «bensì di un normale iter: abbiamo scelto di introdurre un sistema di ricircolo dell’acqua, che non sarà più potabile in un’ottica di risparmio, e trattandosi di un bene tutelato e simbolico abbiamo dovuto effettuare delle verifiche suppletive».