Folle di gelosia picchia la fidanzata L'amica interviene e rimedia un pugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Picchia la ragazza al termine di una scenata di gelosia, due amiche intervengono per difenderla e scoppia una rissa. Due le ferite, che si sono fatte medicare al pronto soccorso. Una con una sospetta frattura al setto nasale. Aveva perso molto sangue dopo un cazzotto che l’aveva colpita in pieno volto. L’altra invece per un trauma cranico avendo sbattuto la testa a terra, cadendo, dopo essere stata picchiata. E' stata trattenuta in osservazione. Pare che il fidanzato non abbia gradito le attenzioni che due giovani sconosciuti avevano riservato alla sua ragazza. Se l’è presa con lei, quasi come se fosse stata sua la colpa. Dopo averla insultata ripetutamente, ha iniziato a picchiarla. La scena è avvenuta sulla strada e in molti hanno assistito. Due ragazze sono andate in difesa della giovane e si sono rimediate pugni e calci.