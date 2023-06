Foglio di via da Ancona per l'imbrattatore osimano del Monumento ai caduti del Passetto: non potrà venire in città per un anno

ANCONA - Prova d'amore? No, solo stupidità. E che ora, all'imbrattatore del Monumento ai caduti del Passetto, gli costerà pure un foglio di via dal Comune di Ancona. Così ha deciso il questore di Ancona. L'uomo aveva sporcato con l'inchiostro il monumento spesso, troppo spesso, oggetto di danneggiamenti simili.

La misura

La misura si è resa necessaria in considerazione «dei numerosi precedenti di polizia che gravano il responsabile - ha spiegato il questore - che malgrado la giovane età, si è già segnalato per comportamenti violenti, reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo, residente ad Osimo, non potrà venire ad Ancona per un anno, se non per comprovate esigenze sanitarie». Solo l'anno scorso la precedente amministrazione comunale aveva speso 2mila euro per ripulire dalle scritte il monumento simbolo di Ancona. L'allora sindaca di Ancona Mancinelli aveva dichiarato: «Chi sporca è un povero sfigato». Evidetemente non l'hanno ascoltata.