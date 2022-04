Flaminia incubo per i lavori di asfaltatura, il Comune raccomanda percorsi alternativi. Ecco quali sono

FALCONARA - Flaminia, incubo viabilità a causa del cantiere per i lavori di asfaltatura. Un pegno temporale da pagare per la sicurezza della strada. Romolo Cipolletti, assessore alla Viabilità del Comune di Falconara, ricorda che sono in corso i lavori di rifacimento di via Flaminia e invita tutti gli automobilisti diretti verso nord, che non hanno come destinazione finale il centro urbano di Falconara, di scegliere percorsi alternativi, per evitare di congestionare le strade cittadine più centrali.

In particolare chi è diretto a Case Unrra, Castelferretti o Chiaravalle e proviene da Ancona può imboccare via della Palombina Vecchia, proseguire in via Ville, via Milano e via VIII Marzo per scendere a Case Unrra attraverso via La Costa. In alternativa può percorrere via Spagnoli fino a via della Repubblica, per poi proseguire in via don Baldoni, via Gobetti, via Galliano, via Matteotti, via Bucarini, via Buozzi e via Cesanelli fino a via Baldelli.

Chi invece è diretto a Villanova, Fiumesino e Montemarciano, una volta imboccata via Spagnoli può proseguire in via Repubblica/don Baldoni, via Gobetti, via Galliano, via Matteotti, via Bucarini, via Buozzi, via Cesanelli, via Baldelli, svincolo Variante SS 16 direzione Pesaro. Dalle 7.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, tra via Baldelli e via Spagnoli la circolazione è infatti consentita solo in direzione sud (verso Ancona), mentre in direzione nord possono transitare solo i mezzi di emergenza e quelli del trasporto pubblico, attraverso l’utilizzo di movieri che regoleranno il senso unico alternato, supportati dagli agenti della polizia locale che faranno invertire la marcia a tutti i veicoli in difetto.

