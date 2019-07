Flaminia dimezzata, incubo ingorghi. Da oggi apre il cantiere, i percorsi alternativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Apre oggi il cantiere per rifare il manto d'asfalto sulla Flaminia, l'unica via di collegamento de capoluogo di regione con il nord. Un intervento parziale che riguarda il tratto che va dal bypass della Palombella fino all’incrocio con via Conca a Torrette. Saranno chiuse le due corsie a monte e il traffico dovrà accontentarsi delle restanti corsie.Il problema principale che si apre riguarda proprio la stagione estiva: che è quella in cui, per i transiti dei vacanzieri, il porto è una destinazione che nei weekend riguarda 40mila passeggeri e 1.800 mezzi pesanti. Sarà richiesto uno sforzo supplementare alle pattuglie di polizia locale che presidieranno l’area del cantiere nelle ore di maggiore densità di traffico, specie quando ci saranno gli sbarchi e una consistente massa di veicoli si riverserà in strada, diretta all’autostrada.Non è escluso, in questo caso, che possano essere studiati altri itinerari - in direzione del Pinocchio - ove la situazione dovesse rivelarsi particolarmente difficile. Quello che invece è consigliato a tutti, fin da subito, è di utilizzare percorsi alternativi, in particolare per chi è diretto verso l’ospedale, passando per Posatora e da lì dirigendosi verso il nosocomio o verso la Variante. Anche in questo caso, il tributo da pagare per la viabilità locale non sarà basso.