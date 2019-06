Uun altro fiocco “rosa” al Parco Zoo: è nato un piccolo fenicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un nuovo fiocco “rosa” al Parco Zoo Falconara, ma stavolta il colore non sta a indicare il sesso del nascituro quanto l’elegante piumaggio che contraddistingue la sua specie. Stiamo parlando, ovviamente, di fenicotteri. Nei giorni scorsi, all’interno della colonia, un pulcino ha fatto capolino dal suo uovo, covato per un mese – a turni – da mamma e papà. Il piccolo ha piume ancora grigie. Cambierà livrea attorno ai quattro anni di età grazie al carotenoide, una sostanza presente nel cibo e in particolare nell’Artemia salina, il minuscolo crostaceo di cui sono ghiotti i fenicotteri. Ancora troppo presto per sapere se il pulcino sia maschio o femmina. Lo si potrà determinare con l’analisi genetica da effettuare al momento dell’applicazione del microchip. Nel frattempo il baby fenicottero ha già iniziato a girovagare attorno al nido, sempre accudito e nutrito dalla coppia di genitori. La colonia dei fenicotteri del Parco Zoo Falconara conta già una trentina di esemplari.