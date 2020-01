Finisce fuori strada sull'A14: momenti di paura al Cesano sulla corsia sud

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 8:40 sull'autostrada A14 in corsia sud per un incidente stradale. Il fatto è avvenuto in corsia sud al Km 190 all'altezza di Cesano. Il conducente di un'auto è finito fuori strada soccorso dal 118, la squadra dei vigili del fuoco ha messo la vettura in sicurezza.

